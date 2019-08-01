"Любила и мужчин, и женщин": нобелевская лауреатка, разозлившая украинцев, совершила каминг-аут

Известная белорусская писательница и лауреата Нобелевской премии Светлана Алексиевич призналась в бисексуальности.

"Я сама любила в жизни и женщин, и мужчин", — рассказала Алексиевич польскому изданию Gazeta Wyborcza.

Она совершила каминг-аут во время презентации своей новой книги на любовную тематику. По сути это должен был быть сборник рассказов, 50 из которых написаны от имени мужчин, 50 — женщин.

Но в процессе работы Алексиевич поняла, что она не сможет отразить истинно мужской взгляд на отношения — потому что она не мужчина. "Пробиться" к мужчинам, по словам писательницы, оказалось сложнее, чем она думала. Теперь ей придется описывать любовь женщины к женщине.

Светлана Алексиевич Gazeta Wyborcza

"Я пишу книгу о любви и сначала хотела сделать 50 женских и 50 мужских историй, но через три года я поняла, что не могу достучаться до мужчин. То, что я о них напишу, будет, пожалуй, интересно, но поверхностно и банально. Это не будет литература высокого класса", — объяснила Алексиевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году выступление Алексиевич в Одессе было отменено из-за ее попадания в базу сайта "Миротворец" за "пропаганду, нацеленную на разжигание межнациональной розни, и манипулирование общественно значимой информацией" в ходе выступления в Бруклине в 2016 году. Уже через два часа нобелевского лауреата удалили из списка ресурса "Миротворец", но Алексиевич дала понять, что выступление в такой атмосфере будет для неё некомфортным.

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