"Любил небо, и Бог его туда забрал": близкие рассказали о предчувствии пилота, погибшего в авиакатастрофе в Одессе

Пилоты потерпевшего крушение 17 июня в Одессе самолета Одесского авиационного завода "Y1 Дельфин" Олег Синица и Юрий Жуковский были опытными летчиками-испытателями, которые провели в небе тысячи часов.

Родственники до сих пор не могут поверить в случившееся, но при этом говорят, что, возможно, один из них даже предчувствовал смерть. Так, перед авиакатастрофой Олег Синица просил прощения у родителей и брата, которых уже нет, сообщает "КП в Украине".

Отмечается, что "Дельфину" не хватило около двухсот метров, чтобы долететь до поля и совершить посадку на грунт – самолет аварийно приземлился на асфальт. Но пока никто не может сказать, что именно сыграло роковую роль в катастрофе.

Пилот Олег Синиця

"Летчики оказались в очень сложной ситуации. Они опасались удара о здания. Старались всеми силами этого избежать. Пришлось садиться на дорогу, но и посадка на нее по-своему опасна… Экипаж был опытнейший, самолет тоже надежный. Но так, как это было модифицированное судно, то все может случиться…" – говорит ветеран авиации Виктор Бублик.

В результате авиакатастрофы Олег Синица от полученных травм умер на месте, а Юрий Жуковский скончался уже в больнице.

Известно, что Олег Синица выпускник Харьковского высшего военного авиационного училища летчиков. Он всю свою жизнь посвятил авиации, работал летчиком-испытателем в Египте, Монголии и других странах. А на Одесский авиазавод попал в 90-х годах.

Олегу Синице было 66 лет. У него остались жена и два сына. Оба пошли по стопам отца, в авиацию.

Олег Синиця был опытным летчиком

"То, что он был прекрасным человеком и профессионалом в своей сфере, скажет каждый, кто его знал. О нем можно рассказывать часами и только хорошее... В нашей семье его очень уважали. Он полностью обеспечивал своих родителей, создавал уют в доме", – рассказывает племянница погибшего летчика Елена Панченко.

Она призналась, что последним сообщением от дяди были слова о том, что нужно любить и прощать, пока есть такая возможность.

"Не представляете, как горько и обидно просить прощения у родителей, у брата, которых уже нет. Любите друг друга, прощайте друг другу, пока можно это делать в этом мире", – написал Синица незадолго до своей смерти.

Отмечается, что пилот, возможно, предчувствовал скорую гибель. По словам его племянницы, он был глубоко верующим человеком и часто ходил на службу в церковь.

"Он любил небо, и Бог его туда забрал", – резюмируют в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июня в Одессе на территории гипермаркета разбился легкомоторный самолет Y1 "Дельфин". В катастрофе погибли два человека. Самолет производства Одесского авиационного завода упал в районе 6 км Овидиопольской дороги.