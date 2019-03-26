"Любил гонять, адреналин в крови": брат погибшего в Одессе мажора сделал признание на похоронах. Фото

Во вторник, 26 марта, в Одессе прошли похороны 22-летнего водителя BMW Шамиля Гаджиева, который устроил смертельное ДТП.

Прощание с погибшим прошло в местной Мусульманской религиозной общине, передает "УСИ".

На церемонии прощания присутствующие прочли молитву и даже провели профилактическую беседу с молодежью на тему быстрой езды.

"Да, мой брат любил гонять, молодой парень, адреналин в крови. Сцепился с Porsche, этого не должно было быть, все говорят то, что виноват он, никто его не жалеет, как такое можно про людей говорить, он умер. Хотелось бы обратиться ко всем, чтобы не нарушали правила и хотя бы пристегивались за рулем", – обратился к присутствующим брат погибшего Ибрагим Гаджиев.

Отмечается, что прощание с погибшей пассажиркой BMW Викторией Кравченко прошло также 26 марта на Втором христианском кладбище (ул. Водопроводная).

Похороны Шамиля Гаджиева usionline.com

Похороны Шамиля Гаджиева usionline.com

Похороны Шамиля Гаджиева usionline.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

24 марта в Одессе автомобиль BMW X6 врезался в припаркованную машину, затем влетел в столб и загорелся. В результате ДТП 33-летняя пассажирка машины погибла на месте. 22-летний водитель был доставлен в реанимационное отделение местного госпиталя, где впоследствии скончался.

За рулем BMW был Шамиль Гаджиев. Погибшая пассажирка – Виктория Кравченко, дочь бывшего владельца одесской гостиницы "Моцарт".

Также в сети появилось видео момента столкновения автомобиля BMW X6 с Porsche в Одессе в ночь на 24 марта, в результате чего погибли Гаджиев и Кравченко.

Вторым водителем на Porsche оказался местный предприниматель Георгий Бочоришвили. Однако он отрицает, что принимал участие в гонке с Гаджиевым.

Позже брат погибшего в ДТП в Одессе Гаджиева выложил фото с похорон.

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