Лысина Путина под запретом: как пропагандисты снимают президента РФ

Президента России Владимира Путина усиленно пытаются показать "мужчиной в рассвете сил" в его 66 лет, в то время как советский вождь Владимир Ленин ушел из жизни в статусе "дедушки" в свои 53.

На это обратила внимание в Facebook политолог, профессор Киевского политехнического института Лидия Смола.

"В разные времена вопрос возраста правителя имел различное содержание. Те, кто застали советские времена, хорошо помнят о "добром дедушке Ленине". Советская пропаганда изображала вождей пролетариата такими возрастными мудрецами. Власть сочеталась со зрелой мудростью. Хотя на момент смерти Ленину было всего 53 года", – написала она.

Ленин и Путин YouTube

Политолог отметила, что Путину уже почти 67 лет. "То ли из-за распространенного эйджизма, его страха смерти или других мотивов, российские медиа надрывно пытаются изобразить его как "мужчину в расцвете сил, который лихо оседлал мотоцикл". Это я цитирую комментарий журналистки, которая рассказывала о рок-фестиваль в Крыму", – пояснила она.

Кроме того, Смола поделилась секретами, которые узнала от журналиста, работавшего на российском телевидении в программе "Время".

"Он рассказал мне, что у редакторов телеканалов даже есть указания, насколько и под каким углом можно показывать лысину Путина и с какого ракурса его правильно снимать. И в редакции идет обсуждение, случайно не много ли лысины попало в кадр. И это вопрос не только хорошей телевизионной "картинки", а вопрос перспектив самих журналистов", – рассказала политолог.

Владимир Путин rebro-a-dama.livejournal.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что электоральный рейтинг Путина снизился до рекордно низкой отметки за последние 18 лет и составил 43%.

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