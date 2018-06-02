Ляшко женился: первые фото со свадьбы

Лидер Радикальной партии народный депутат Олег Ляшко официально зарегестрировал брак со своей гражданской женой Роситой.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Новая украинская семья. Больше счастливых семей и детей в нашей родной лучшей Украине!" - написал Ляшко.
facebook.com/O.Liashko
Церемония состоялась в одном из столичных ЗАГСов, передает ТСН.
facebook.com/O.Liashko
Невеста на свадьбу надела красное платье, а нардеп подобрал такого же цвета галстук.
На праздник прибыли соратники Ляшко по Радикальной партии, в частности, нардеп Андрей Лозовой.
Сделать предложение нардеп решил после 20 лет гражданского брака. У пары есть дочь Влада.
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