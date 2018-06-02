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Ляшко женился: первые фото со свадьбы

1.9тЧитать новость на украинском

Лидер Радикальной партии народный депутат Олег Ляшко официально зарегестрировал брак со своей гражданской женой Роситой.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Новая украинская семья. Больше счастливых семей и детей в нашей родной лучшей Украине!" - написал Ляшко.

facebook.com/O.Liashko

Церемония состоялась в одном из столичных ЗАГСов, передает ТСН.

facebook.com/O.Liashko

Невеста на свадьбу надела красное платье, а нардеп подобрал такого же цвета галстук.

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На праздник прибыли соратники Ляшко по Радикальной партии, в частности, нардеп Андрей Лозовой.

Сделать предложение нардеп решил после 20 лет гражданского брака. У пары есть дочь Влада.

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Персона
Олег Ляшко
Место
УкраинаКиев
Объекты
фотографиисвадьба
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