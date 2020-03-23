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24 марта • обновлено в 00:18
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Ляшко заявил о 10 новых случаях COVID-19 в Украине

3.1т
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За понедельник, 23 марта, в Украине зафиксировано 10 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом в эфире "Свободы слова" заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Он также отметил, что информация эта пока уточняется - утром будут точные данные.

"В понедельник поступила информация о 10 новых случаев коронавируса, мы эту информацию уточняем, завтра утром мы обнародуем официальные данные", - сказал Ляшко.

Виктор Ляшко

Виктор Ляшко

Скриншот из видео

Как известно, по состоянию на 22 марта, в Украине заразились 73 человека. Как сообщал OBOZREVATEL, На центральный железнодорожный вокзал Киева прибыл поезд из Риги, в котором могли находиться больные коронавирусом люди. Его тут же оцепила полиция и автобусы с водителями в защитных костюмах. Спустя 4 часалюдей все же выпустили из вагонов и они бросились врассыпную.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
вирус
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