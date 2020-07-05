Ляшко заявил, что ради детей в Украине нарушат карантин

В Украине в виде пилотного проекта откроют детский лагерь в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, несмотря на то, что они запрещены в постановлении об адаптивном карантине до 31 июля.

Об этом 4 июля заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы с осторожностью относимся к открытию. Сейчас прописали нормы, встретились с определенными ассоциациями... Думаю, в Херсонской области, одной из первых, сделаем пилот, попробуем открыть смену отдыха, не более 14 дней, для детей из области", — сказал он.

При этом он подтвердил, что согласно карантинным ограничениям на данный момент такие заведения работать не могут, причем не только из-за коронавируса.

"Детские лагеря запрещены в постановлении об адаптивном карантине до 31 июля. Причины в том, что во время организованного отдыха детей часто происходят не только вспышки капельной инфекции, но и достаточное количество острых кишечных инфекций. На этой неделе в Кирилловке произошла вспышка кишечной инфекции среди детей возрастом до 12 лет на базе, которая не прислушалась к требованиям карантина, открылась без разрешительных документов", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что открытие детских оздоровительных лагерей и баз отдыха в Украине раньше 31 июля запрещено. Несоблюдение этого требования может даже расцениваться как нарушение закона.