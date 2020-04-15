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15 апреля • обновлено в 14:25
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Ляшко высказался о нарушителях карантина

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Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко высказался за введение полного запрета деятельности церквей на период карантина для предотвращения распространения коронавируса в стране.

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Однако, по его убеждению, повлиять на то, чтобы люди не собирались у святынь, можно разве что силовыми методами. Об этом он заявил в интервью НВ.

"Почему вообще запретили массовое скопление людей? Потому что в массовых скоплениях, особенно в закрытых помещениях, наибольшая вероятность распространения инфекционных болезней, которые передаются воздушным и воздушно-капельным путем. Поэтому все наши карантинные мероприятия направленные на разрыв этой передачи. Мы установили определенные правила посещения заведений первой необходимости: супермаркетов, аптек. Чтобы не было больше одного человека на площади 10 кв. м", – пояснил главный санврач.

Ляшко заявил, что запретил бы в Украине деятельность церквей на время карантина

Ляшко заявил, что запретил бы в Украине деятельность церквей на время карантина

По его словам, переговоры о запрете посещения богослужений велись на разных уровнях: с президентом, премьером, главами областных администраций, Нацполиции. Были и встречи с церковным руководством, где священнослужителей убеждали в целесообразности закрытия или ограничения доступа в церковь на время службы, чтобы сократить инфицирование общества.

"И что показало нам это Вербное воскресенье? Большая часть прислушалась. Нарушения были, но бессистемные. То, что люди собирались у церквей, – здесь повлиять можно разве что силовыми методами. А если бы начали влиять силовыми методами, то состоялись бы столкновения", – отметил Ляшко.

В этом контексте заместитель главы Минздрава напомнил, столько людей заразились коронавирусом в той же Печерской лавре. Однако несмотря на то, что есть все основания для закрытия церквей, сейчас этого никто не делает.

"Как главный санитарный врач Украины я вам серьезно скажу: запретил бы и закрыл все, где есть возможность для массового скопления населения. Но многие бы возненавидели меня за это еще больше. Сейчас главное – самоизолироваться. Я призываю всех отпраздновать Пасху дома. Не ехать к своим родителям. Даже если разрушаются вековые традиции. В этот конкретный момент это нужно сделать", – обратился он к украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за сознательного игнорирования карантина братией контролируемой УПЦ МП Киево-Печерской лавры главная православная святыня Украины превратилась в настоящий эпицентр эпидемии коронавируса в Киеве.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения церковь
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