Ляшко уточнил правила ношения маски

В период пандемии коронавируса и вообще любой эпидемии каждый человек рассматривается как потенциально инфицированный. Поэтому в людных местах нельзя ходить без защитной маски.

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Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал главный санитарный врач Украины, заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко, передает ТСН.

"Лучше не испытывать судьбу, если каждый человек наденет маску – этим он уменьшает количество или расстояние биологического материала, который выделяет во время посещения мест скопления людей, и тем самым уменьшает вероятность инфицирования", – отметил он.

При этом главный санврач добавил, что защитную маску нужно носить в помещении, а на улице ее можно не одевать, если удается соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

"Если мы попадаем в большое скопление людей, где невозможно соблюдать расстояние – там надо одевать маску", – пояснил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 22 июня могут усилить карантин в связи с ростом заболеваемости COVID-19. В то же время решение в каждой отдельной области будут принимать местные власти.