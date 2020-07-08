Ляшко ушел от ответа, почему Зеленскую лечили от COVID-19 в "Феофании".

Главный санитарный врач Виктор Ляшко не смог объяснить, почему супругу президента Владимира Зеленского Елену лечили от коронавируса в столичной "Феофании".

Как он пояснил в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале, в Госуправлении делами якобы есть своя медицинская часть, которая определяет, куда госпитализируют и как госпитализируют пациента.

Он уточнил, что первую леди выписали из больницы и ПЦР-тест показал отрицательный результат.

Ляшко добавил, что пациентов с коронавирусом госпитализируют в те больницы, которые заключили контракты с Национальной службой здоровья. Вместе с тем постановление о доплатах за лечение коронавируса предусматривает, что каждый орган центральной исполнительной власти или орган со специальным статусом также своими приказами назначает определенные больницы, в которые госпитализируются больные с COVID-19.

Минздрав свои подчиненные медучреждения также определил специальным приказом, в котором они не финансируются так, как финансируются все другие учреждения, которые подписали контракты с НСЗУ.

На уточняющий вопрос журналистки о том, входит ли "Феофания" в список этих больниц, Ляшко ответил: "Наверное". Он также заявил, что не обязан это знать, так как не работает в Государственном управлении делами.

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