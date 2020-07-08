Ляшко ушел от ответа, почему Зеленскую лечили от COVID-19 в "Феофании"
Ляшко ушел от ответа, почему Зеленскую лечили от COVID-19 в "Феофании".
Главный санитарный врач Виктор Ляшко не смог объяснить, почему супругу президента Владимира Зеленского Елену лечили от коронавируса в столичной "Феофании".
Как он пояснил в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале, в Госуправлении делами якобы есть своя медицинская часть, которая определяет, куда госпитализируют и как госпитализируют пациента.
Он уточнил, что первую леди выписали из больницы и ПЦР-тест показал отрицательный результат.
Ляшко добавил, что пациентов с коронавирусом госпитализируют в те больницы, которые заключили контракты с Национальной службой здоровья. Вместе с тем постановление о доплатах за лечение коронавируса предусматривает, что каждый орган центральной исполнительной власти или орган со специальным статусом также своими приказами назначает определенные больницы, в которые госпитализируются больные с COVID-19.
Минздрав свои подчиненные медучреждения также определил специальным приказом, в котором они не финансируются так, как финансируются все другие учреждения, которые подписали контракты с НСЗУ.
На уточняющий вопрос журналистки о том, входит ли "Феофания" в список этих больниц, Ляшко ответил: "Наверное". Он также заявил, что не обязан это знать, так как не работает в Государственном управлении делами.
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 июня Офис президента Украины сообщил, что у Елены Зеленской диагностирован коронавирус. Там заверили, что первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.
Остальные члены ее семьи, включая президента Владимира Зеленского и детей, также сдали тесты на CОVID-19. Они показали отрицательный результат.
16 июня Зеленскую госпитализировали. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию.
18 июня стало известно, что супруга президента проходит антибактериальную терапию.
3 июля в ОП сообщили, что Зеленская вылечилась от коронавируса и была выписана из киевской больницы.