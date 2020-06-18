Ляшко указал украинцам на ошибку в ношении масок

Одной из причин роста количества случаев заражения коронавирусом в Украине является то, что люди неправильно носят защитные маски, особенно в транспорте.

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Об этом во время брифинга 18 июня сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он отметил, что люди снимают маски с носа, подвергая себя опасности.

"У нас после смягчения запустили все маршруты по схеме, которая была до карантина. Это привело к тому, что час пик появился, и в час пик появилось большое заполнение вагонов метро, троллейбусов, трамваев, автобусов, и это приводит к увеличению контактов, это приводит к нарушению социальной дистанции, это приводит к тому, что температурный режим в этих вагонах значительно больший, чем допустимо нормативно, и людям тяжело находиться в масках. И снимается маска с носа, а маска на рту – это уже неэффективное средство, это уже есть потенциальный источник инфицирования", –сообщил Ляшко.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине, уже с 22 июня карантин могут жестко усилить в регионах с наихудшей эпидемиологической ситуацией.