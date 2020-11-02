Ляшко спрогнозировал тяжелую зиму в Украине из-за динамики COVID-19

Зима 2020-21 годов для Украины и других государств мира с точки зрения эпидемической ситуации будет тяжелой. Об этом свидетельствует уже нынешняя динамика заболеваемости коронавирусом.

Такой сценарий прогнозирует главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Деталями он поделился в интервью "Сегодня".

"Особенно вызывает беспокойство динамика заболеваемости в европейских странах. Например, Франция, где фиксируют 50 тысяч случаев в день. Если такие тенденции будут продолжаться и не будет пиковой нагрузки, после которой идет спад или плато, то мы увидим, до какого уровня будет подниматься количество больных", – отметил заместитель главы Минздрава.

По его словам, введенные в начале весны в Украине карантинные меры позволили растянуть заболеваемость COVID-19 во времени, поэтому у нас не было "проседания" количестве случаев.

Ляшко подчеркнул, что так страна держалась определенный промежуток времени. Однако, когда граждане стали возвращаться из отпусков, начался учебный процесс – изменилась социальная среда, в которой люди были три летних месяца.

"Все это дало прирост количества случаев коронавирусной болезни. Это еще раз подтверждает, что вирус коварный и непрогнозированный", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам ученых, зимой COVID-19 и другие вирусные заболевания быстрее распространяются при низких температурах. К тому же люди находятся в основном в помещениях, где могут заражать друг друга в случае близкого контакта.