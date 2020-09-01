Ляшко сообщил, когда вакцина от COVID-19 появится в Украине

По прогнозам, вакцина от коронавируса в Украине для массового использования появится в марте 2021 года.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мои оптимистические прогнозы: для массового использования это будет где-то начало марта 2021 года. Это если все то, что проходит клинические испытания, будет зарегистрировано, и будет доказана безопасность и эффективность", – отметил врач.

Ляшко уточнил, что на данный момент клинические испытания проходят шесть вакцин. Все они уже на третий стадии исследования.

Врач напомнил, что по механизму COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам против COVID-19 – ред.) Украина гарантированно сможет получить вакцины от коронавируса для 20% населения – это на 8 млн человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что вспышки коронавируса в стране вызваны проведением массовых мероприятий, которые не связаны с производственными процессами.