Ляшко сказал, сколько украинцев сможет получить вакцину от COVID-19 весной

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина может получить вакцину от коронавируса весной 2021 года, и ею можно обеспечить 20% населения.

Как сообщило Укринформ, об этом он рассказал на онлайн-встрече с Европейской бизнес ассоциацией. Ляшко проинформировал, что 7 производителей вакцины начали третью стадию клинических исследований.

По его словам, результаты исследований будут готовы к концу года, а весной, возможно, препараты начнут распространять.

“Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX, было поручение Президента, он взял под контроль обеспеченность Украины в первую очередь вакцинами против COVID-19. Мы активно над этим работаем, есть обещание, что как минимум на 20% населения вакцина придет в рамках концерна COVAX ", – сказал санврач.

Он добавил, что Украина также ведет переговоры с производителями напрямую, чтобы обеспечить поставки вакцины как в рамках государственных закупок, так и для коммерческой продажи.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач украины Виктор Ляшко заявил, что вакцина от COVID-19 на украинский рынок может попасть в марте 2021 года, как только появится в мире.

По мнению Ляшко, препарат может стоить в пределах тысячи гривен.