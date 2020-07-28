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Ляшко сказал, сколько украинцев сможет получить вакцину от COVID-19 весной

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Общество
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Ляшко заявил, что Украина может получить вакцину от коронавируса весной 2021 года

Ляшко заявил, что Украина может получить вакцину от коронавируса весной 2021 года.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина может получить вакцину от коронавируса весной 2021 года, и ею можно обеспечить 20% населения.

Как сообщило Укринформ, об этом он рассказал на онлайн-встрече с Европейской бизнес ассоциацией. Ляшко проинформировал, что 7 производителей вакцины начали третью стадию клинических исследований.

По его словам, результаты исследований будут готовы к концу года, а весной, возможно, препараты начнут распространять.

“Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX, было поручение Президента, он взял под контроль обеспеченность Украины в первую очередь вакцинами против COVID-19. Мы активно над этим работаем, есть обещание, что как минимум на 20% населения вакцина придет в рамках концерна COVAX ", – сказал санврач.

Он добавил, что Украина также ведет переговоры с производителями напрямую, чтобы обеспечить поставки вакцины как в рамках государственных закупок, так и для коммерческой продажи.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач украины Виктор Ляшко заявил, что вакцина от COVID-19 на украинский рынок может попасть в марте 2021 года, как только появится в мире.

По мнению Ляшко, препарат может стоить в пределах тысячи гривен.

УкраинаКоронавирусВиктор Ляшко
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