Ляшко сказал, сколько случаев коронавируса в сутки сможет выдержать Украина
Система здравоохранения «потянет» до 10 тысяч заболевших ежесуточно
Главное, по словам Ляшко, чтобы коронавирус распространялся равномерно по всем областям
Система здравоохранения Украины может выдержать до 10 тысяч заболевших коронавирусом в сутки.
Такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу, 16 октября.
"10 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки мы выдержим, по нашим расчетам, система здравоохранения должна справиться", – сказал он, уточнив, что имеется ввиду ситуация с относительно равномерной динамикой по регионах Украины.
"В марте мы говорили, что у нас коллапс системы здравоохранения мог настать при тысяче случаев в сутки в течение двух недель. Сегодня мы говорим о том, что мы можем дойти до 10 тысяч и держать удар. В условиях адаптивного карантина мы можем уберечь систему здравоохранения от коллапса", – заявил Ляшко.
Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на пятницу, 16 октября, в Украине официально подтвержден 287 231 случай коронавирусной инфекции. Из них 5 992 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту. От COVID-19 в стране умерли уже 5408 человек (+106 за сутки), а 121 919 пациентов (+2269) полностью побороли болезнь.