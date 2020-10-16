Ляшко сказал, сколько случаев коронавируса в сутки сможет выдержать Украина

Система здравоохранения Украины может выдержать до 10 тысяч заболевших коронавирусом в сутки.

Такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу, 16 октября.

"10 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки мы выдержим, по нашим расчетам, система здравоохранения должна справиться", – сказал он, уточнив, что имеется ввиду ситуация с относительно равномерной динамикой по регионах Украины.

"В марте мы говорили, что у нас коллапс системы здравоохранения мог настать при тысяче случаев в сутки в течение двух недель. Сегодня мы говорим о том, что мы можем дойти до 10 тысяч и держать удар. В условиях адаптивного карантина мы можем уберечь систему здравоохранения от коллапса", – заявил Ляшко.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на пятницу, 16 октября, в Украине официально подтвержден 287 231 случай коронавирусной инфекции. Из них 5 992 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту. От COVID-19 в стране умерли уже 5408 человек (+106 за сутки), а 121 919 пациентов (+2269) полностью побороли болезнь.