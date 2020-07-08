Ляшко сказал, когда вакцина от COVID-19 появится в Украине

Вакцина от COVID-19 на украинский рынок может попасть в марте 2021 года, как только появится в мире.

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Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью изданию "Гордон". Он отметил, что собирается пойти одним из первых добровольцев для клинических испытаний препарата.

По словам Ляшко, на данный момент говорится о приближении к третьей стадии клинических исследований, когда вакцина уже может испытываться на людях.

"У нас в Украине тоже рассматривается возможность проведения третьей клинической стадии исследования инактивированной вакцины против COVID-19. Я уже говорил: как только начнутся испытания, я пойду одним из первых добровольцев. Публично испытаю вакцину, чтобы никто не думал, что мы тут какой-то масонский заговор плетем", – сказал врач.

Он отметил, что иммунобиологические препараты, которые сейчас доходят до третьей клинической стадии, – это наша надежда на спасение, на жизнь без карантинных ограничений.

Кроме того, изучаются и выпускаются препараты, которые будут использоваться для специфической терапии против коронавирусной болезни, добавил Ляшко.

"Сейчас мы говорим о неспецифической терапии, убирающей симптоматику и помогающей легче перенести заболевание. А специфическая терапия – это та, которая будет действовать непосредственно на вирус, убивать его и снимать все отрицательные последствия для здоровья человека", – сказал врач.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Ляшко рассказал, как будут работать школы в Украине с 1 сентября.