Ляшко сказал, как стремительные темпы COVID-19 сказались на смертности в Украине

Показатель смертности от коронавируса в Украине на сегодняшний день составляет менее 2%.

Об этом в субботу, 17 октября, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

"2% – летальность в Украине. При том, что Украина не пересматривала показателей по исчислению летальных случаев, а осталась так, как начинала", – сказал он.

Врач объяснил, что в ежедневную оперативную статистику входят все, кто умер с диагностированным COVID-19. "Не вследствие коронавирусной болезни, а когда умер с коронавирусной болезнью. И у нас все равно летальность сегодня уже меньше 2%", – сообщил Ляшко.

В целом по миру, по словам врача, летальность уменьшилась с 7% до 3%. Это говорит о том, что врачи уже нашли определенные подходы к выводу из критического состояния больных COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ляшко анонсировал поступление в Украину новых бесплатных тестов на коронавирус, одобренных ВОЗ.