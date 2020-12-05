Ляшко сказал, что будет работать даже при полном локдауне

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Общество
2,4 т.
Ляшко сказал, что будет работать даже при полном локдауне

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предположил, что во время локдауна, который Кабинет министров может ввести в начале января 2021 года, будут работать церкви, гостиницы и горнолыжные курорты.

Об этом он сказал во время встречи с журналистами в субботу, 5 декабря, передает "Украинская правда". Так, по словам врача, горнолыжным курортам могут разрешить работать для того, чтобы люди выехали из крупных городов.

Гостиницы, в свою очередь, смогут обеспечивать клиентов завтраками. Что касается церквей, они будут работать при условии, что в здании храма будет не более одного человека на 5 квадратных метров.

По словам Ляшко, предварительно во время карантина в январе продолжат работу общественный транспорт и продуктовые магазины, а рестораны и кафе будут работать на вынос и доставку.

В то же время планируется закрыть садики, школы и развлекательные заведения.

Окончательное решение относительно всех ограничений Кабинет министров должен принять на заседании 9 декабря, сообщил Ляшко.

Согласно прогнозу МОЗ, трехнедельный карантин в январе 2021 года поспособствует снижению количества ежедневной заболеваемости приблизительно до 6-8 тысяч в день.

Ляшко сказал, что будет работать даже при полном локдауне

Инфографика демонстрирует страшные последствия введения в Украине локдауна в конце декабря, что же буде в конце января – невозможно предугадать, но последствия будут катастрофическими.

Отметим, что локдаун (англ. Lockdown – блокировка), в отличии от карантина выходного дня, предусматривает запрет людям свободно покидать свои дома (за исключением некоторых случаев). Он может быть введен на общенациональном уровне, в определенных регионах или населенных пунктах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаКоронавирусКарантин в УкраиневрачиЛокдаунМинистерство здравоохраненияВиктор Ляшко