Ляшко сказал, что будет работать даже при полном локдауне

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предположил, что во время локдауна, который Кабинет министров может ввести в начале января 2021 года, будут работать церкви, гостиницы и горнолыжные курорты.

Об этом он сказал во время встречи с журналистами в субботу, 5 декабря, передает "Украинская правда". Так, по словам врача, горнолыжным курортам могут разрешить работать для того, чтобы люди выехали из крупных городов.

Гостиницы, в свою очередь, смогут обеспечивать клиентов завтраками. Что касается церквей, они будут работать при условии, что в здании храма будет не более одного человека на 5 квадратных метров.

По словам Ляшко, предварительно во время карантина в январе продолжат работу общественный транспорт и продуктовые магазины, а рестораны и кафе будут работать на вынос и доставку.

В то же время планируется закрыть садики, школы и развлекательные заведения.

Окончательное решение относительно всех ограничений Кабинет министров должен принять на заседании 9 декабря, сообщил Ляшко.

Согласно прогнозу МОЗ, трехнедельный карантин в январе 2021 года поспособствует снижению количества ежедневной заболеваемости приблизительно до 6-8 тысяч в день.

Инфографика демонстрирует страшные последствия введения в Украине локдауна в конце декабря, что же буде в конце января – невозможно предугадать, но последствия будут катастрофическими.

Отметим, что локдаун (англ. Lockdown – блокировка), в отличии от карантина выходного дня, предусматривает запрет людям свободно покидать свои дома (за исключением некоторых случаев). Он может быть введен на общенациональном уровне, в определенных регионах или населенных пунктах.

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