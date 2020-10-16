Ляшко рассказал, от кого Украина получит вакцины против COVID-19

Украина должна быть в списке приоритетных стран, которые первыми получат вакцины против коронавируса. Ключевыми поставщиками должны стать британская Astrozen и американская Novavax.

Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он отметил, что наше государство получит необходимые препараты после их регистрации производителями и переквалификации ВОЗ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы делаем все возможное, чтобы Украина получила вакцину среди первых стран, которые будут ее использовать. Мы зашли в рамки механизма COVAX, который объединяет более 180 стран и который необходим для того, чтобы все страны, независимо от их экономического положения, могли получить вакцину одними из приоритетных", – подчеркнул он.

По словам Ляшко, предполагается несколько траншей вакцины, которыми покроют минимум 20% населения именно приоритетных групп. Прежде всего это:

работники с высоким риском инфицирования в учреждениях здравоохранения;

работники, обеспечивающие ответ на чрезвычайные ситуации;

люди с серьезными сопутствующими заболеваниями

люди старшего возраста, проживающие закрытым коллективом;

работники с критическим риском;

работники школ;

люди с сопутствующими заболеваниями средней тяжести;

пожилые люди;

люди, которые живут в приютах для бездомных.

"COVAX говорит, что для Украины будут стараться давать один и тот же вакцинный препарат. Страна должна обеспечить принятие продукта, холодовую цепь развозки к каждому кабинету прививки и прививочные сессии. По имеющейся у нас информации, сейчас проходит разработка около 180 вакцин-кандидатов. 10 из них – на третье клинической стадии", – отметил главный санврач.

"Механизм COVAX предусматривает, что 92 страны получат вакцину или бесплатно, или ниже рыночной цены. Украина также попала сюда. Для этих 92 стран планируется, что будут использоваться вакцины фирмы Astrozen (Великобритания) и Novavax (США)", – уточнил он.

Подытоживая, Ляшко рассказал, что производство и регистрация вакцин будут проходить в Индии – в Институте сывороток. После регистрации препаратов все страны из указанного списка должны получить первым траншем вакцину в размере 3% от населения страны. В дальнейшем несколькими траншами она будет довезена для покрытия 20% населения.

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