До Монастыриска не доехал: Ляшко рассказал о ситуации в эпицентре коронавируса в Украине

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в пятницу, 3 апреля, посетил Тернопольскую область, которая стала одним из эпицентров распространения коронавируса COVID-19 в стране.

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Во время поездки он встретился с медиками местных больниц, а также провел заседание областного штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации, написал главный санврач на своей странице в Facebook.

facebook.com/viktor.liashko

По словам Ляшко, Козовская центральная районная клиническая больница обеспечена средствами индивидуальной защиты на ближайшее время. Далее будет производится доукоплектовка.

"Был сигнал, что массово увольняются работники. Выяснили. Увольняются только люди 65+. Но проблемы с кадрами существуют, и этот вопрос требует системного решения", - подчеркнул он.

facebook.com/viktor.liashko

При этом, по словам Ляшко, там есть преданные своей работе медицинские сотрудники. Он пообщался как минимум с тремя такими.

Главный санврач подчеркнул, что Тернополськая университетская больница хорошо оснащена необходимым оборудованием: аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), новейшие мониторы пациента.

facebook.com/viktor.liashko

"В больнице работает много высококлассных специалистов. Сейчас пустует. Ждет пациентов. Медицинское учреждение будет принимать не просто пациентов с тяжелым ходом коронавирусной болезни, а тех, у кого сложные сопутствующие болезни", - уточил он.

Ляшко добавил, что проблемам остается только один вопрос – низкие зарплаты. Он уточнил, что Минздрав издал приказ о доплатах медсотрудникам, которые работают с больными коронавирусом, в размере трех должностных окладов.

facebook.com/viktor.liashko

Также он рассказал, почему не доехал до Монастыриска. Напомним, что именно в этом городе COVID-19 заболели 8 врачей, 13 медсестер и 8 младших медсестер.

Ляшко отметил, что с ситуацией там разобрались: "Сейчас в больнице есть 4 аппарата ИВЛ. Местное управление планирует закупить еще, к сожалению, дефицит на рынке. Работники обеспечены костюмами и респираторами на ближайшие дни, идет работа над полным обеспечением всем необходимым. Мы на постоянной связи с главным врачом.

facebook.com/viktor.liashko

Он также призвал всех медсотрудников из Монастыриска сообщать о нерешенных проблемах в Департамент здравоохранения Тернопольской ОГА или ему в личных сообщениях.

Согласно данным онлайн-карты СНБО, в Тернопольской области зафиксировано 133 случая заражения коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за вспышки коронавирусной инфекции в Монастырисском районе Тернопольской области возникла острая потребность в восстановлении работы районных СЭС, также необходимы средства защиты для медиков и лабораторные пробирки.

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