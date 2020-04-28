Украина прошла Пасху без всплеска коронавируса: Ляшко озвучил хорошие новости

Галина Остаповец Общество 20:00, 28.04.2020 Обновлено: 20:08, 28.04.2020

Небольшой рост количества инфицированных коронавирусом за понедельник-вторник, 27-28 апреля, свидетельствует о том, последствия празднования Пасхи в Украине пройдены.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, незначительный всплеск был, но в целом результат не шокирующий.

Празднование Пасхи в Украине во время коронавируса
Цензор.нет

"Статистика за понедельник и вторник нам показывает, что стремительного роста не было – это означает, что Пасху мы прошли. Достаточно хорошо сработала команда правительства и органов местного самоуправления и вместо 8 миллионов человек, которые ходят в храмы, пришло 130 тысяч. Да, незначительный всплеск был, но результат не шокирующий", – отметил Ляшко.

Полную версию интервью Виктором Ляшко читайте на OBOZREVATEL в ближайшие дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Сингапура спрогнозировали возможную дату окончания пандемии коронавируса COVID-19 в мире и в каждой из стран. Помимо всего прочего, смоделировано развитие ситуации и в Украине.

Комментировать
Общество

Смотрите также

"Контроль власти необходим!" Тищенко сдал назад в скандале с "Велюром"

В Украине проведут массовые проверки переводов: кого заблокируют и кто в зоне риска

Моносброд имел народ в виду: теперь вы увидели, что избрали?

"Голос" хочет заблокировать увольнение Сытника за коррупцию

"Качка", который устроил полиции скандал в Гидропарке Киева, наказали на 17 тысяч