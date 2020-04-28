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28 апреля • обновлено в 20:10
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Украина прошла Пасху без всплеска коронавируса: Ляшко озвучил хорошие новости

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Небольшой рост количества инфицированных коронавирусом за понедельник-вторник, 27-28 апреля, свидетельствует о том, последствия празднования Пасхи в Украине пройдены.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, незначительный всплеск был, но в целом результат не шокирующий.

Празднование Пасхи в Украине во время коронавируса

Празднование Пасхи в Украине во время коронавируса

Цензор.нет

"Статистика за понедельник и вторник нам показывает, что стремительного роста не было – это означает, что Пасху мы прошли. Достаточно хорошо сработала команда правительства и органов местного самоуправления и вместо 8 миллионов человек, которые ходят в храмы, пришло 130 тысяч. Да, незначительный всплеск был, но результат не шокирующий", – отметил Ляшко.

Полную версию интервью Виктором Ляшко читайте на OBOZREVATEL в ближайшие дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Сингапура спрогнозировали возможную дату окончания пандемии коронавируса COVID-19 в мире и в каждой из стран. Помимо всего прочего, смоделировано развитие ситуации и в Украине.

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Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
Темы
Пасха Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
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