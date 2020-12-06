Ляшко рассказал о плане "Б" в борьбе с коронавирусом в Украине

Министерство здравоохранения рассчитывает, что частные украинские клиники помогут государственным больницам в борьбе с пандемией COVID-19 в стране.

О таком плане "Б" в сфере медицины заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, такое сотрудничество между медучреждениями может происходить в двух направлениях. Например, частные клиники могут помочь лечить больных коронавирусом в том случае, если бюджетные не будут справляться с этим.

"Если не дай Бог настанет коллапс в системе здравоохранение, мы изучаем как частные клиники могут помочь государству, на каких условиях, на каких подходах. Этот план "Б" должен быть отработан, чтобы он мог включиться сразу без каких-либо нюансов. Вопрос оплаты тоже должен быть отработан", – пояснил он.

Также, считает Ляшко, частные медицинские учреждения можно привлекать к участию в будущей вакцинации населения Украины против COVID-19.

"Это будет беспрецедентная иммунопрофилактика. Ведь по факту огромное количество населения должно быть охвачено вакцинацией. А без частных клиник мы будем это проводить дольше. Хотим с ними сейчас проговорить все условия партнерства", – заверил главный санврач страны.

Он отметил, что сегодня многие украинцы обращаются за медпомощью к частным специалистам. Поэтому такие клиники могут сами организовать пункты вакцинации – только для своих сотрудников и пациентов, или же общие. Во втором случае, подчеркнул Ляшко, государство должно предусмотреть, каким образом оно сможет профинансировать это.

В Минздраве надеются на результативные переговоры с частными клиниками в этом вопросе, чтобы вместе противостоять пандемии в Украине.

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