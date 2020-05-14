Ляшко рассказал, когда заработает транспорт и метро в Украине

В случае благоприятной эпидемиологической ситуации комплексное восстановление работы общественного транспорта в Украине возможно уже в начале июня.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Что касается метро, то его запуск может будет неодновременным в Киеве, Харькове и Днепре. Такой прогноз озвучил главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в интервью "Украинскому радио" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы рассматриваем этот вопрос (возобновления работы транспорта. – Ред.) с министерством инфраструктуры и министерством экономики. Есть вопросы, которые мы отстаиваем с эпидемиологической точки зрения. Сейчас рассматриваем, что общественный транспорт будет открыт во втором или третьем этапе, если не будет осложнений эпидемиологической ситуации. Сейчас мы говорим о комплексном открытии. Ориентировочно, это будет начало июня", – сказал он.

Транспорт в Украине "Слово и дело"

Отвечая на вопрос о метро, он также отметил, что окончательное решение будет приниматься после оценки динамики заболеваемости по стране и в городах-миллионниках напрямую.

"Мы будем рассматривать этот вопрос и одобрять, учитывая эпидситуацию и наши этапы выхода из карантина, которые будут учитывать адаптивность. Речь идет о трех городах: Киев, Харьков и Днепр. И я не могу гарантировать, что метрополитен в них откроется в один день" , – отметил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL: