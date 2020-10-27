Ляшко рассказал, когда начнут делать прививки от COVID-19 в Украине

Украина не имеет статуса разработчика кандидата вакцины против коронавируса (COVID-19). Однако наша страна готова закупить препарат, как только он появится в мире и начать делать прививки.

Об этом в эфире "Громадського радіо", рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко. При этом в нашей стране ведется работа по созданию уникальной вакцины.

"Мы сможем объяснить, в чем уникальность вакцины, когда соответствующие материалы появятся в экспортном центре МЗ, так как сейчас это авторском праве производителей", – сказал он.

По его словам, сейчас в Украине ищут предприятие, где можно начать производство препарата. Также ведутся переговоры с организациями, чьи кандидаты вакцины находятся на третьей стадии клинических испытаний.

"Речь идет о передаче технологий, чтобы в Украине начали производить вакцину на собственных фармацевтических предприятиях – такие в Украине существуют и готовы начать производство", – сообщил Ляшко.

С его слов, Украина находится в списке стран, которая готова закупить вакцину. На данный момент рассматриваются два препарата – AstraZeneca и Novovaks.

"COVAX – механизм глобального доступа к вакцинам от COVID-19, пока мы находимся в списке с 92-х стран, которые могут получить вакцину бесплатно или по специальной цене. По последним данным, это от 1 до 2 долларов за препарат – то есть нужен 1 млрд гривен, чтобы закупить препарат для 8 млн украинцам. Эти средства уже предусмотрены в бюджете", – отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что первые препараты могут появиться в Украине уже в феврале 2021 года, но вакцинация начнется позже. Ляшко акцентировал, что прививки нужно сделать до октября 2021 года, пока не начался сезонный рост заболеваний, таких как грипп.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-анестезиолог из Израиля предупредил, что Украине следует готовиться к увеличению количества тяжелых случаев заболевания коронавирусом и смертей.