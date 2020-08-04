Ляшко рассказал, когда и сколько вакцины от COVID-19 получит Украина

В начале 2021 года Украина может получить вакцину от коронавируса в случае ее официальной регистрации.

Об этом на брифинге во вторник, 4 августа, рассказал Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"В мире 25 вакцин проходят клинические испытания и шесть из них приблизились к завершительной стадии. Результатов мы ожидаем к концу года, а серийное производство, мы надеемся, начнется в начале 2021 года. Вакцины должна появиться, в том числе для Украины, для профилактики распространения COVID-19", – сказал он.

Ляшко добавил, что правительство Украины получило право обратиться к глобальной инициативе COVAX с просьбой предоставить вакцину от коронавируса путем предоставления прививок людям из группы риска или определенным возрастным категориям.

"За данным механизмом каждая страна получит вакцины, чтобы покрыть 20% населения. Для Украины это приблизительно 8 млн доз", – отметил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Ляшко сказал, сколько украинцев сможет получить вакцину от COVID-19.