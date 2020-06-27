Ляшко рассказал, как украинские врачи справляются с мутациями коронавируса

Украинские врачи отслеживают все изменения в подходах к лечению коронавируса COVID-19 и делают все возможное, чтобы организм больного боролся с инфекцией собственными силами без применения реанимационных мероприятий.

Об этом в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, отметив, что в стране наблюдается положительная динамика в лечении коронавирусной инфекции (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

По его словам, это проявляется в значительном уменьшении количества тяжелых больных, находящихся в реанимационном отделении, и подключенных к аппаратам ИВЛ путем эффективной терапии. Ляшко отметил, что при прогнозах до 2500, пока к аппаратам подключено всего 87 пациентов, что является достаточно хорошим показателем, гораздо меньше, чем в странах Европы.

Касаемо препаратов, применяемых для лечения COVID-19, главный санврач отметил, что в протоколы лечения в Украине сразу вносятся все, которые показывают положительную динамику. Относительно дексаметазона, который назначают сейчас, протоколы будут обновлены с учетом всех опасностей, которые представляет этот препарат.

Ляшко отметил, что вирус в Украине не ослабел, но и не мутировал в более агрессивную форму. Все изменения, которые с ним происходят, украинские врачи учитывают при лечении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, также Виктор Ляшко сообщил, с чем связан рост заболеваемости коронавирусом в Украине. По его словам, вспышку можно остановить, если соблюдать меры безопасности.