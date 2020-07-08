Ляшко рассказал, как будут работать школы в Украине с 1 сентября

Министерство здравоохранения с Министерством образования Украины обсуждают формат работы школ в стране с 1 сентября в условиях эпидемии коронавируса и на данный момент у них есть несколько вариантов.

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Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "BBC Украина". По его словам, 1 сентября дети пойдут в школу.

"Но как – это уже вопрос, который мы проговариваем с новым и.о. министра образования. Есть несколько вариантов. Возможно, придется ограничивать одновременное пребывание детей в классах. Рассматриваем варианты, что, например, математика будет в классе, а история будет дистанционно проводиться. По сменам разводить. Думаю, что эти модели мы наработаем", – сказал Ляшко.

Врач отметил, что спрогнозировать эпидемическую ситуацию на сентябрь почти невозможно.

"Готовимся и к худшим сценариям, дистанционное образование, к промежуточным вариантам и к полностью возвращению детей в школу", – отметил Ляшко.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Ляшко заявил о том, что в Украине может быть еще 100 тыс. больных COVID-19, которых "не нашли".