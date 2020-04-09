Комиссия Министерства здравоохранения Украины провела исследование образцов больного пневмонией в Николаевской области. Они совпали с выводами николаевских специалистов и подтвердили правильность алгоритма их действий.

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Об этом на брифинге 9 апреля сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который приехал с инспекцией в Николаев, где сейчас не зафиксировано ни одного случая COVID-19. Он отметил, что результаты тестов отрицательные.

"Накануне моего визита в Николаев мы провели своеобразную спецоперацию. Отобрали образцы больного пневмонией человека и отправили их на исследование за пределы области. Выводы совпали с теми, которые сделали местные специалисты – тесты отрицательные", – сказал Ляшко.

По его словам, целью визита было проверить, нет ли в Николаевской области сбоя, который не позволяет выявить больных коронавирусом.

"Мы посмотрели как заседает оперативный штаб и ознакомились с работой вирусологической лаборатории, которая сегодня может производить до 500 ПЦР в сутки. Сейчас увиденное меня удовлетворило", – отметил Ляшко.

Ляшко заявил, что планирует посетить больницы, которые определены опорными для приема больных с коронавирусом.

Что касается общих выводов состояния готовности области к борьбе с коронавирусом, то они будут сделаны позже, после комплексного обследования и изучения ситуации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил Минздраву провести проверку в Николаевской области, которая остается последней в стране, где не выявлено случаев заражения COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве автомобиль, которым передвигался по городу Ляшко, попал в ДТП, врезавшись в припаркованный микроавтобус журналистов.