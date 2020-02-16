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17 февраля • обновлено в 10:11
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Ляшко призвал Зеленского дать Дмитрию Тимчуку звание Героя Украины

2.6т
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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко выступил с инициативой присудить посмертно звание Героя Украины координатору группы "Информационное сопротивление", народному депутату фракции "Народный фронт" Дмитрию Тымчуку, который при странных обстоятельствах погиб 19 июня 2019 года.

С такой просьбой политик обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook ко Дню военного журналиста, 16 февраля.

По словам Ляшко, его товарищ и коллега Дмитрий Тымчук был одним из лучших в этой сверхважной работе.

Дмитрий Тымчук

Дмитрий Тымчук

UAportal

"Его "Информационный сопротивление" совершило настоящий мощное сопротивление российской агрессии. Было бы очень справедливо, если бы Владимир Зеленский присвоил Дмитрию Тымчуку звание Героя Украины посмертно", – написал политик.

Он также обратился к украинцам еще раз вспомнить погибшего и почтить его память.

"Помянем Дмитрия! Вечная ему память и слава!" – подытожил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В среду, 19 июня, в Киеве был найден мертвым координатора группы "Информационное сопротивление", народного депутата фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука.

  • Правоохранители сначала рассматривали три версии гибели нардепа Тымчука: несчастный случай, неосторожность или криминал.

  • Позже источники сообщили, что следствие рассматривает самоубийство как основную версию гибели.

  • В комментарии OBOZREVATEL экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что не верит в версию небрежного обращения с оружием.

  • В окружении народного депутата Дмитрия Тымчука, который погиб при чистке наградного оружия, опровергли версию о его пьянстве и самоубийстве.

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Автор
Марта Рок
Персоны
Владимир Зеленский Олег Ляшко Дмитрий Тымчук
Место
Украина
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