Ляшко призвал Зеленского дать Дмитрию Тимчуку звание Героя Украины

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко выступил с инициативой присудить посмертно звание Героя Украины координатору группы "Информационное сопротивление", народному депутату фракции "Народный фронт" Дмитрию Тымчуку, который при странных обстоятельствах погиб 19 июня 2019 года.

С такой просьбой политик обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook ко Дню военного журналиста, 16 февраля.

По словам Ляшко, его товарищ и коллега Дмитрий Тымчук был одним из лучших в этой сверхважной работе.

Дмитрий Тымчук UAportal

"Его "Информационный сопротивление" совершило настоящий мощное сопротивление российской агрессии. Было бы очень справедливо, если бы Владимир Зеленский присвоил Дмитрию Тымчуку звание Героя Украины посмертно", – написал политик.

Он также обратился к украинцам еще раз вспомнить погибшего и почтить его память.

"Помянем Дмитрия! Вечная ему память и слава!" – подытожил Ляшко.

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