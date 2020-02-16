Ляшко призвал Зеленского дать Дмитрию Тимчуку звание Героя Украины

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко выступил с инициативой присудить посмертно звание Героя Украины координатору группы "Информационное сопротивление", народному депутату фракции "Народный фронт" Дмитрию Тымчуку, который при странных обстоятельствах погиб 19 июня 2019 года.
С такой просьбой политик обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook ко Дню военного журналиста, 16 февраля.
По словам Ляшко, его товарищ и коллега Дмитрий Тымчук был одним из лучших в этой сверхважной работе.
Дмитрий Тымчук
UAportal
"Его "Информационный сопротивление" совершило настоящий мощное сопротивление российской агрессии. Было бы очень справедливо, если бы Владимир Зеленский присвоил Дмитрию Тымчуку звание Героя Украины посмертно", – написал политик.
Он также обратился к украинцам еще раз вспомнить погибшего и почтить его память.
"Помянем Дмитрия! Вечная ему память и слава!" – подытожил Ляшко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В среду, 19 июня, в Киеве был найден мертвым координатора группы "Информационное сопротивление", народного депутата фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука.
Правоохранители сначала рассматривали три версии гибели нардепа Тымчука: несчастный случай, неосторожность или криминал.
Позже источники сообщили, что следствие рассматривает самоубийство как основную версию гибели.
В комментарии OBOZREVATEL экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что не верит в версию небрежного обращения с оружием.
В окружении народного депутата Дмитрия Тымчука, который погиб при чистке наградного оружия, опровергли версию о его пьянстве и самоубийстве.
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