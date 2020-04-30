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30 апреля • обновлено в 10:44
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Ляшко призвал массово вакцинироваться от гриппа: иначе будет проблема

2.2т
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Осенью следует обязательно сделать прививку от сезонного гриппа, во избежание одновременных вспышек этого заболевания и коронавируса COVID-19.

Об этом заявил в интервью OBOZREVATEL заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко призвал массово вакцинироваться от гриппа

Виктор Ляшко призвал массово вакцинироваться от гриппа

"Осенью у нас возникнет проблема, если украинцы будут так легкомысленно относиться к вакцинации против гриппа. На Западе точно будет увеличение количества прививок. Это позволит исключить одновременное поступление инфекций, когда грипп сочетается с коронавирусом или другими ОРВИ", – отметил он.

По словам Ляшко, украинцы почему-то легкомысленно относятся к гриппу, хотя это не менее смертоносное заболевание.

"Как только вакцина появилась – надо идти и прививаться. Так мы защитим свое здоровье и повлияем на экономику здравоохранения", – добавил главный санврач.

Как писал OBOZREVATEL, ученые из Университета Центрального Ланкашира (Великобритания) пришли к выводу, что после пандемии коронавируса COVID-19 статистика сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ в мире снизится.

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Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Теги
грипп и ОРВИ вирус
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
ага,в Италии вакцинировались,,осенью.
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