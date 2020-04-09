СМИ сообщили о ДТП с авто Ляшко в Николаеве: он опроверг

В Николаеве автомобиль, которым по городу передвигался главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, попал в ДТП. Он врезался в припаркованный микроавтобус журналистов.

Авария произошла на ул. Лазурной днем, 9 апреля, когда представитель Минздрава прибыл в область, чтобы разобраться, почему там не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. В результате ДТП никто не пострадал, оба авто получили механические повреждения, сообщают "Новости N".

"В тот момент за рулем Volkswagen Passat был заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Александр Трайтли, сопровождавший Ляшко (его самого в машине не было. – Ред.). А на микроавтобусе Renault Trafic приехали журналисты канала NewsOne", – пишет "Преступности.НЕТ", подчеркивая, что, по словам замглавы ОГА, в момент аварии за рулем находился водитель, а не он.

Позже Ляшко прокомментировал событие на своей странице в Facebook, отметив, что автомобиль был не его и в момент аварии его в салоне не было – в это время чиновник давал интервью журналистам.

"А мы продолжаем с коллегами проверять, как в Николаевской области работают все алгоритмы. Подчеркиваю, мы не сообщаем области о наших визитах. Выбираем заведения на месте, с учетом мнений и пожеланий медиков", – добавил главный санврач.

Отмечается, что Ляшко приземлился на военном аэродроме Кульбакино и позже отправился в Николаевский лабораторный центр на ул. Лазурной. Вместе с ним прибыли заместитель председателя Николаевской ОГА Александр Трайтли, и. о. главного санитарного врача в Николаевской области Владимир Клочко, начальник управления охраны здравоохранения Николаевской ОГА Павел Георгиев.

"Причина отсутствия подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Николаевской области может быть связана не с ошибками в тестировании, а с тем, что анализы несвоевременно доставляют в специализированную лабораторию", – отметил Ляшко, уже общаясь с журналистами.

Ляшко прибыл в Николаев проверять, почему в области нет COVID-19 novosti-n.org

Он также предположил, что, возможно, в области никто не допускает никаких ошибок и все работают отлично.

Ляшко заявил, что намерен посетить Центр первичной медико-санитарной помощи в Николаеве, чтобы увидеть, как работают семейные врачи, а также, в каких случаях пациентов отправляют на тестирование на COVID-19. Помимо этого, он намерен проверить работу выездной "коронавирусной" бригады. Если будет возможность, то даже выехать вместе с ней на вызов к пациенту.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский поручил Минздраву провести проверку в Николаевской области, которая остается последней в стране, где не обнаружено случаев заражения COVID-19.