Ляшко прибыл в эпицентр коронавируса в Украине: первые подробности

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прибыл с рабочим визитом в Тернопольскую область, которая стала одним из эпицентров распространения коронавируса в стране.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook, подчеркнув, что анонсировал эту поездку на брифинге Минздрава утром 3 апреля.

Ляшко отметил, что в рамках визита он с коллегами прежде всего проверит работу областного штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня.

Кроме этого, запланирован визит в медицинское учреждение, которое является определенным как госпитальная база для приема и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Также главный санитарный врач Украины должен встретиться и пообщаться с медицинскими работниками.

"Мне важно мнение и оценка ситуации тех, кто на передовой борется с COVID-19", – подчеркнул Ляшко.

Отметим, что его поездка в Тернопольскую область в частности была обусловлена вспышкой эпидемии коронавируса в городе Монастыриск – там COVID-19 заболели 8 врачей, 13 медсестер и 8 младших медсестер.

Виктор Ляшко во время брифинга сообщил, что 8 медиков Монастыриской центральной больницы написали заявления на увольнение, но на следующий день передумали и вышли на работу.

"Чтобы подробнее пообщаться с медицинскими работниками, я сегодня же отбываю в Тернопольскую область", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за вспышки коронавирусной инфекции в Монастырском районе Тернопольской области возникла острая потребность в восстановлении работы районных СЭС, также необходимы средства защиты для медиков и лабораторные пробирки.

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