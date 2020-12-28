Ляшко предупредил об увеличении вероятности передачи COVID-19 после мутации: названо место

Свойства коронавируса, обнаруженные после распространения нового "британского" штамма, увеличивают вероятность его передачи именно среди домашнего окружения.

Поэтому украинцы должны позаботиться о том, чтобы отпраздновать новогодне-рождественские праздники безопасно для здоровья своего и близких. Об этом написал на своей странице в Facebook главный санитарный врач, заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что пандемия не отступает, а уровни заболевания COVID-19 остаются достаточно высокими.

Ляшко дал советы по безопасному празднованию Нового года и Рождества в нынешних условиях:

планируйте празднование в компании близких вам людей, с которыми вы проживаете или контактируете почти ежедневно, воздержитесь от приглашения в гости людей, с которыми в последнее время тесно не общались;

запланируйте приобретение подарков заранее, выполните их онлайн или в утренние часы, чтобы избежать скопления людей;

присылайте подарки по почте, для родственников пожилых людей с доставкой на дом. А открыть эти подарки можно будет вместе в новогоднюю ночь в онлайн общении;

если все же гостей не избежать, то напомните им уже сейчас о необходимости носить маску, соблюдать социальную дистанцию и ограничивать внешние контакты.

"Поинтересуйтесь, есть ли у них симптомы болезни, не были ли они в контакте с больными. И если хоть что-то из этого имеется, пожалуйста, будьте благоразумны, перенесите эту встречу и празднование в онлайн", – посоветовал Ляшко.

Однако самое главное, по его словам, быть предусмотрительными, не устраивать и не участвовать ни в каких празднованиях, если:

вам или члену вашей семьи поставлен диагноз COVID-19;

у вас есть симптомы респираторной болезни;

вы ожидаете результаты анализов на коронавирус;

вы были в контакте с больным COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL: