Ляшко предупредил об угрозе мощной вспышки коронавируса осенью

Юрий Сергиенко Общество 00:41, 18.07.2020 Обновлено: 00:43, 18.07.2020

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что роста заболеваемости коронавирусом стоит ожидать осенью, особенно в ноябре, и зимой в феврале.

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Об этом заместитель министра здравоохранения заявил 17 июля в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Он отметил, что к этому периоду стоит готовиться.

"Коронавирус имеет сезонность. Летом мы не видим его эпидемиологического потенциала. Он циркулирует, как и гриппоподобные заболевания. Более настороженно стоит относиться к осеннему периоду, когда у нас происходит рост гриппоподобных заболеваний. Это ноябрь – первая волна и февраль – вторая волна. Именно тогда у нас может быть большой рост заболеваемости", – сказал он.

А резкий рост заболеваемости этим летом в Украине он пояснил смягчением карантинных мер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июня Виктор Ляшко заявил, что страна активно готовится ко второй вспышке коронавируса, однако прогнозировать дату пика очень сложно.

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