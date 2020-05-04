Ляшко предупредил о росте больных COVID-19: названы опасные области

В Украине в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях наблюдается рост количества новых зараженных коронавирусом.

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Об этом на заседании правительства в понедельник, 4 мая, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Ситуация с COVID-19 остается напряженной. С конца апреля наблюдается рост подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в таких областях: Днепропетровской – на 30%, Харьковской – на 40% и Одесской. В перерасчете на количество заболевших на 100 тысяч населения наибольшее количество больных остается в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ривненской областях", – сказал он.

Виктор Ляшко

Также Ляшко добавил, что Украина уже 17 дней пребывает на определенном плато, не превышая количество новых случаев заражения за сутки не больше 600.

Напомним, что в Украине продлили карантин до 22 мая. При этом некоторые карантинные меры снимут с 11 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что не допускают ни вспышки, ни пиковой нагрузки COVID-19.