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4 мая • обновлено в 22:43
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Ляшко предупредил о росте больных COVID-19: названы опасные области

8.1т
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В Украине в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях наблюдается рост количества новых зараженных коронавирусом.

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Об этом на заседании правительства в понедельник, 4 мая, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Ситуация с COVID-19 остается напряженной. С конца апреля наблюдается рост подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в таких областях: Днепропетровской – на 30%, Харьковской – на 40% и Одесской. В перерасчете на количество заболевших на 100 тысяч населения наибольшее количество больных остается в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ривненской областях", – сказал он.

Виктор Ляшко

Виктор Ляшко

Также Ляшко добавил, что Украина уже 17 дней пребывает на определенном плато, не превышая количество новых случаев заражения за сутки не больше 600.

Напомним, что в Украине продлили карантин до 22 мая. При этом некоторые карантинные меры снимут с 11 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что не допускают ни вспышки, ни пиковой нагрузки COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
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