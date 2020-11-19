Ляшко пояснил "зраду" с бесплатной вакциной от COVID-19 для Украины

Для Украины одна доза вакцины против коронавируса (COVID-19) может стоить семь долларов, при этом нужно ввести две дозы препарата.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Одна доза вакцины через систему COVAX может стоить для Украины семь долларов. Полноценная прививка, две дозы – 14 долларов", – пояснил медик.

Также он добавил, что еще часть вакцин Минздрав сможет купить по специальной цене.

Отметим, что ранее фонд COVAX подтвердил, что Украине бесплатно выделят вакцину против COVID-19 для 20% населения. При этом Ляшко в Facebook пояснил, что 20% населения – это 4 млн человек и 8 млн доз вакцины, ведь лекарство нужно будет ввести дважды.

"Для тех кто уже разгоняет "зраду". 20% населения, 8 млн доз и 4 млн населения, так как сейчас речь идет о двукратном введении вакцины!" – отметил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина попала в список 92 стран, которые могут получить вакцину против коронавируса COVID-19 бесплатно или по специальной рыночной цене.