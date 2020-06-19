Ляшко пояснил украинцам, где можно не носить маску

На улице можно ходить без маски, но в общественном помещении нужно обязательно ее надеть.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "1+1" . По его словам, Всемирная организация здравоохранения подтвердила необходимость носить маски, поскольку каждый может считаться потенциально инфицированным коронавирусом.

"Мы не говорим о ношении масок на улице. Да, на улице мы сегодня можем ходить без маски. Но заходя в общественное здание, мы должны надевать маску на лицо, прикрывая органы дыхания", – сказал Ляшко.

Кроме того, врач напомнил о необходимости регулярно мыть руки и обрабатывать их санитайзером. А вот перчатки, по его словам, можно не надевать.

Как писал OBOZREVATEL, иммунолог объяснил, необходимо ли в жару носить маску. И дал конкретные рекомендации для разных групп населения.