Ляшко пояснил причину роста заболеваемости COVID-19 в Украине

Рост заболеваемости коронавирусом в Украине связан с игнорированием правил карантина. Вспышку можно остановить, если соблюдать меры безопасности.

Об этом в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман рассказал заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что Минздрав изначально прогнозировал, что рост заболеваемости COVID-19 неизбежен, и главной задачей было сдержать темпы распространения вируса.

"Рост зависит от того, как подготовился бизнес к открытию, как работает правительство и как население выполняет те нормы, которые прописаны.

Если мы не будем носить маску, не будем придерживаться дистанции, не ограничим социальные контакты и не будем мыть и обрабатывать руки антисептиком, то будет постоянный рост", – подчеркнул Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины призвало усилить контроль за соблюдением мер безопасности в транспорте, магазинах и других местах скопления людей.

Ранее решением Кабмина действие адаптивного карантина в Украине продлили до 31 июля.