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30 мая • обновлено в 23:45
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Ляшко пояснил, почему 20% инфицированных COVID-19 в Украине – медики

1.1т
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Около 20% инфицированных коронавирусом в Украине составляют медики, в частности, из-за того, что на инфекционный контроль в больницах по всей стране не обращали достаточного внимания.

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Такое заявление в интервью "Радио Свобода" сделал главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Проблему с заражением врачей он назвал комплексной.

"Украина не является уникальной страной. Количество случаев инфицирования среди медицинских работников высокая в разных странах. У нас 20% – да, это большой показатель", – сказал он.

Виктор Ляшко

Виктор Ляшко

Коллаж

"Но этому есть объяснение. Потому что вопросом инфекционного контроля, т.е. профилактики внутри- больничного распространения инфекционных болезней (без разницы которых: капельная группа, воздушно-капельная, контактных) в нашей стране довольно мало уделялось внимания. Регистрация случаев внутри- больничных болезней у нас была ниже европейского уровня. Это точно. Не обращали внимания.

И различные факторы на это повлияли, в том числе и покупка лекарственных средств непосредственно пациентом, антибиотиков, лекарств последних поколений и тому подобное", – добавил главный санитарный врач.

Он подчеркнул, что система оказалась не готова к масштабной пандемии. "Поэтому, когда мы говорим о том, почему так много, потому что в построенной в самой системе здравоохранения, когда мы говорим, что не было разработано маршрутов пациентов, не было зонирования, четко зоны, где опасна, где безопасно чистая зона, вопрос выходов из боксов и мероприятия в ординаторские, как оно это все должно происходить, где должна проводиться дезинфекция – все это было только в учебных процессах, а на практике инфекционная служба была готова", – сказал Ляшко.

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинский инфекционист высказался об угрозе "второй Италии" в Киеве. Он отметил, что дополнительную нагрузку на инфекционные больницы создают пациенты, которым для лечения в стационаре других отделений нужно обязательно провериться на COVID-19.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения вирус инфекция болезнь врачи
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