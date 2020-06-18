Ляшко показал зависимость заболеваемости COVID-19 от карантина

Резкий скачок статистики коронавируса в Украине в меньшей степени связан с увеличением количества тестирований. Ведь ключевым фактором роста случаев инфицирования стало ослабление карантина.

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Об этом во время брифинга заявил первый заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, стремительный прирост количества заболеваний произошел почти сразу после каждого из этапов смягчения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Нет в Украине четкой тенденции к прослеживанию увеличение количества тестирований – увеличение количества случаев. Увеличение количества тестирований увеличивает количество случаев, но это не значит, что только от тестирований это зависит. Это зависит от нескольких факторов", – отметил он.

Рост статистики коронавируса в Украине после смягчения карантина

Ляшко добавил, что если посмотреть на тренды роста, то можно увидеть, что они четко прослеживаются с смягчения карантина на территории Украины.

"Первый этап у нас был с 12 мая. После этого мы говорили о втором, третьем, четвертом этапах. 25 мая открылся метрополитен и детсады. 22, во второй этап, – общественный транспорт. Инкубационный период – 14 дней, но наибольшее количество случаев регистрируется в инкубационном периоде на 5-7 день", – рассказал главный санитарный врач.

"Мы четко видим тренды, после того, как Украина начала смягчать карантин, перешла на стратегию сдерживания, у нас начался рост количества случаев", – подытожил он.

Резкий скачок произошел не из-за большего количества тестирований

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