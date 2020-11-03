Ляшко подтвердил обсуждение карантина выходного дня в Украине

Мирослав Семенюк Общество 18:58, 3.11.2020 Обновлено: 18:59, 3.11.2020

В Украине обсуждается вопрос введения карантина выходного дня.

Как заявил в эфире "Украина 24" главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, рассматривается вопрос о том, как работать и применять ограничительные меры, чтобы стабилизировать ситуацию с заболеванием коронавирусом (COVID-19).

При этом он напомнил, что карантин в Украине продлится до конца года.

"Карантин у нас с марта месяца он продолжается до 31 декабря. Мы живем сейчас в рамках адаптивного карантина, и этот карантин будет продлен со следующего понедельника", – добавил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • врач-иммунолог Алла Волоха считает, что до Нового года ежесуточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в Украине может достичь отметки в 15 тысяч. По ее словам, о необходимости введения локдауна в стране стоит говорить, когда в больницах не останется свободных коек и начнут разворачивать полевые госпитали.

  • Министр здравоохранения Максим Степанов, выступая в ВРУ 3 ноября, заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Украине близка к катастрофе. Он предупредил, что в дальнейшем страну ждут тяжелые времена из-за пандемии.

  • В Украине вскоре якобы планируют ввести еще более жесткие карантинные ограничения в условиях пандемии коронавируса. Среди них обсуждается вариант действия "оранжевой" эпидемической зоны по всей стране.

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