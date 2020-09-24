Ляшко озвучил возможные даты начала локдауна Украины из-за COVID-19

В Украине из-за роста количества больных коронавирусом (COVID-19) может произойти национальный локдаун.

Об этом в блоге на "Новом времени" написал Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. При этом он отметил, что конкретной даты нет.

"По поводу национального локдауна, то я бы не привязывался ни к какой дате. На локдаун можно пойти и раньше 25 октября (дата проведения местных выборов – Ред.), и позже. Зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом", – сообщил он.

Ляшко добавил, что на сайте Минздрава публикуется информация о заполненности коек по регионам в 5-дневной динамике. На данный момент в целом по стране места в больницах заполнены на 50%.

"По поводу слухов, которые циркулируют в обществе, мол, после выборов 25 октября "все станет красным, и нас закроют". Повторюсь: никто не будет никого закрывать, если мы будем придерживаться санитарных норм, и эпидемию можно будет контролировать", – подчеркнул Ляшко.

Ранее OBOZREVATEL писал, грозит ли Украине полный локдаун из-за COVID-19.