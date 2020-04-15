Ляшко озвучил важное условие выхода из карантина

В Украине разработка ИФА-тестов на наличие у населения иммунитета от COVID-19 может послужить выходом из карантина.

Об этом в интервью "Новому времени" рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Недавно мы встречались с одной частной лабораторией, и я попросил их, чтобы они присоединились к нам в вопросах исследования сформированного иммунитета у украинцев. В ближайшее время в Украину поступят ИФА-тесты, которые показывают наличие или отсутствие иммунитета", – сообщил он.

Карантин в Украине

Ляшко отметил, что в маленьких населенных пунктах, где произошла вспышка вируса, можно будет исследовать людей на наличие иммунитета.

"Вот это может быть одним из вариантов выхода из карантина, когда мы разрешим проводить эти тесты по наличию (у населения) иммунитета", – пояснил он.

Иммуноферментный анализ (ИФА) – это метод лабораторной диагностики, основанный на реакции "антиген-антитело", который позволяет выявить вещества белковой природы (в том числе ферменты, вирусы, фрагменты бактерий и другие компоненты биологических жидкостей).

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на среду, 15 апреля, в Украине официально 3764 подтверждены случая заражения COVID-19.