Ляшко озвучил условие повторного "закрытия" Украины на карантин

Украину вряд ли второй раз полностью "закроют" на карантин из-за COVID-19, однако усиление мер в отдельных областях вполне возможно.

Об этом в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман рассказал заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что ситуация с COVID-19 в областях Украины неодинаковая, поэтому нужно принимать решение по каждому региону отдельно.

"Когда у нас нагрузка на систему здравоохранения приблизится к критической, тогда будем говорить о принятии мер и отвода страны на карантин", – озвучил он главное условие.

Ляшко отметил, что при необходимости "мы будем поэтапно закрывать определенные области, максимум".

"Населенные пункты, районы, области. Одномоментно закрывать всю страну на карантин – сейчас мы об этом не говорим", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины призвало усилить контроль за соблюдением мер безопасности в транспорте, магазинах и других местах скопления людей.

Ранее решением Кабмина действие адаптивного карантина в Украине продлили до 31 июля.