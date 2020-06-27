Ляшко озвучил условие повторного "закрытия" Украины на карантин
Украину вряд ли второй раз полностью "закроют" на карантин из-за COVID-19, однако усиление мер в отдельных областях вполне возможно.
Об этом в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман рассказал заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Он отметил, что ситуация с COVID-19 в областях Украины неодинаковая, поэтому нужно принимать решение по каждому региону отдельно.
"Когда у нас нагрузка на систему здравоохранения приблизится к критической, тогда будем говорить о принятии мер и отвода страны на карантин", – озвучил он главное условие.
Ляшко отметил, что при необходимости "мы будем поэтапно закрывать определенные области, максимум".
"Населенные пункты, районы, области. Одномоментно закрывать всю страну на карантин – сейчас мы об этом не говорим", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины призвало усилить контроль за соблюдением мер безопасности в транспорте, магазинах и других местах скопления людей.
Ранее решением Кабмина действие адаптивного карантина в Украине продлили до 31 июля.