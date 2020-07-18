Гепатит А, холера, брюшной тиф: Ляшко рассказал, как не подхватить инфекцию при купании

При купании в открытых водоемах стоит придерживаться элементарных правил безопасности, чтобы не подцепить опасные инфекции.

Об этом на своей странице в Facebook напомнил заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Как отметил он, непосредственно водоемы не считаются источником передачи новой коронавирусной болезни, однако придерживаться социальной дистанции все же необходимо.

Отдыхающие, помимо этого, могут заболеть лямблиозом, лептоспирозом, ротавирусом, гепатитом А, холерой, шигеллезом, сальмонеллезом и даже брюшным тифом.

Ляшко посоветовал:

выбирать для отдыха водоем и пляж, которые имеют соответствующее разрешения;

не пить воду из водоема, не мыть в нем овощи и фрукты;

не купаться при наличии повреждений кожи, ОРВИ или сразу после болезни;

во время купания не глотать воду из водоема;

не купаться в состоянии алкогольного опьянения;

не купаться в водоемах с домашними животными;

обходить стороной водоемы, у которых стоит табличка "купаться запрещено", а также водоемы со стоячей водой с зарослями или те, где плавают утки.

"Симптомы возможного инфицирования иногда могут проявиться почти сразу, но иногда это происходит через несколько дней или даже через пару недель после купания в водоеме.

Опасными симптомами являются зуд, сыпь на коже и слизистых, выделения из половых органов, диспепсические расстройства, повышение температуры. В этих случаях надо срочно обратиться к врачу", – написал главный государственный санитарный врач.

Facebook / Виктор Ляшко

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктор Ляшко рассказал: Украина перейдет на новую систему карантина, которая предусматривает введение ограничений в отдельных регионах. Будет введено четыре уровня оценки заболеваемости коронавирусом на определенной территории.

В районах с "красной зоной" учреждения образования планируют закрывать на карантин.