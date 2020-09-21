Ляшко озвучил показатель смертности от коронавируса в Украине

Показатель летальности от коронавируса в Украине составляет 2,1%, однако это оперативные данные.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Прямой" в понедельник, 21 сентября.

"Если мы посмотрим, то в Украине коэффициент летальности – 2,1. Уже ближе к двум уходит. Это среди заболевших количество летальных случаев. Но надо понять еще одну главную вещь: в Украине статистика идет не в результате коронавируса, а у каждого человека, который умер, был болен коронавирусной болезнью, или была пневмония при летальном исходе, забирали образец и подтвердили, что был коронавирус.

Мы фиксируем оперативные данные, о которых и отчитываемся. В отличие от некоторых стран, в том числе и Европы, мы показываем оперативную цифру – лабораторно подтвержденный случай и летальный исход у человека, у которого была коронавирусная болезнь", – пояснил Ляшко.

Заместитель министра здравоохранения добавил, что в конце года "будем смотреть, сколько у нас было реально летальных случаев в результате коронавируса".

Как писал OBOZREVATEL, 19 сентября в Украине было зафиксировано 48 смертей от коронавируса. В тот день страна показала второй результат в Европе по смертности после России.

Эпидемиолог Андрей Александрин считает, что Украине грозит коллапс из-за коронавируса, в том числе из-за того, что "медики не будут работать за нищенские зарплаты, рискуя своей жизнью и здоровьем своих родственников".