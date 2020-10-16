Ляшко развенчал распространенные мифы о масках

Ношение защитных масок никак не может повредить здоровью и тем более повлечь за собой недостаток кислорода в организме человека.

Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, в период пандемии такой простой аксессуар наоборот может спасти жизни тех, кто его надевает, и тех, кто находится рядом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сертифицированные медицинские маски не имеют негативного влияния на состояние здоровья. Сегодня распространяется достаточно большое количество фейков. Они приводят к тому, что значительно распространяются контакты и инфицирование среди людей. Медицинские маски не ограничивают попадания кислорода в организм. Ношение маски не имеет негативных последствий для здоровья человека. Во всем мире медицинские маски используются медицинскими работниками достаточно длительное время", – заверил Ляшко.

Он отметил, что исследования, которые были проведены и ранее, и в течение 2020 года, показали, что негативных последствий для здоровья от ношения маски не зафиксировано даже у людей, которые имеют хронические заболевания легких.

"Жалобы на одышку или нехватку воздуха действительно могут быть, но они, по результатам исследований, носят субъективный характер. Ведь показатели насыщенности крови кислородом не изменяются. Учитывая то, что у людей с хроническими болезнями легких коронавирус может быть смертельно опасным, поскольку поражает нижние дыхательные пути, вызывает обострение бронхолегочной патологии, маски нужно носить всем в общественных местах, в транспорте", – напомнил украинцам главный санитарный врач.

Ляшко также акцентировал внимание на еще одном интересном факте, который недавно установили исследователи. Выяснилось, что маска не только уменьшает количество вируса, которое выделяет инфицированный человек, но и позволяет защитить от проникновения вируса в организм человека, который ее носит.

"Кроме того, маска уменьшает не только вероятность проникновения, но и количество того вируса, который попадает в организм. Как показали последние исследования, тяжесть течения коронавирусной болезни среди прочего зависит и от количества вируса, который при контакте проникает в организм. Чем меньше вируса, тем больше вероятность, что болезнь будет протекать легко", – пояснил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров подал на рассмотрение Верховной Рады два законопроекта, которые введут ответственность и для обычных украинцев, и для предприятий за неправильное ношение масок. По новым правилам, если в транспорте или торговом центре стянуть маску на подбородок, то придется заплатить 170 грн штрафа.